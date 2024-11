Lettera43.it - Il sindaco di Torino propone di dare la cittadinanza onoraria a Sinner

Leggi su Lettera43.it

IldiStefano Lo Russo ha annunciato che chiederà al Consiglio comunale dilaa Jannik«perché se lo merita, è veicolo di buon tennis ma anche dell’immagine della città». A prescindere da come andrà la finale delle Nitto Atp Finals in programma alle 18 di domenica 17 novembre, dove l’atleta altoatesino sfiderà l’americano Taylor Fritz. L’annuncio è giunto nella conferenza stampa di chiusura della quarta edizione torinese del torneo, dove Lo Russo ha anche espresso il desiderio di continuare a ospitare la gara fino al 2030. Al momento le Atp Finals sono certe afino al 2025, ma gli enti coinvolti stanno trattando per un altro quinquennio. La decisione di Atp dovrebbe arrivare a breve.Articolo completo: Ildidiladal blog Lettera43