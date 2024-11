Oasport.it - I rimpianti di Bagnaia e uno spettro ancor più temibile nel 2025: Marc Marquez tra le mura amiche

Tramontato il sole su questa stagione di MotoGP. Nessuna sorpresa nella gara finale di questo campionato perché il titolo è andato allo spagnolo Jorge Martin. L’iberico è stato premiato dalla sua grande costanza, pur avendo vinto meno nel computo totale di Sprint e GP rispetto a Francesco. A fare la differenza, da questo punto di vista, sono stati gli otto zero di Pecco rispetto ai tre dell’iberico.I 43 punti nelle gare del sabato a vantaggio di Martin hanno pesato maggiormente rispetto ai 33 di margine del pilota nostrano nei GP. Pertanto, il pilota piemontese ha di che rammaricarsi proprio per questo dato, in considerazione del fatto che Jorge ha chiuso vittoriosamente con 7 Sprint e 3 GP conquistati nel 2024, rispetto alle 7 Sprint e agli 11 GP del due-volte iridato.Numeri che alimentano ie dovranno motivare Pecco ad alzare l’asticella dell’attenzione per tornare sul tetto del mondo.