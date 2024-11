Ilgiorno.it - Gli applausi ai raid di Amsterdam. Il leader dei palestinesi indagato: "Non mi fermo, continuo la lotta"

Lui sostiene di non aver mai incitato alla violenza, anzi di aver sostenuto "quei ragazzi" proprio perché a suo dire avrebbero fermato "gli atti criminali dei tifosi del Maccabi Tel Aviv". Indagini e filmati raccontano altro: la sera del 7 novembre, i sostenitori della squadra israeliana in trasferta adper la partita di Europa League contro l’Ajax sono finiti al centro di una vera e propria caccia all’uomo, accerchiati e picchiati nelle strade della capitale olandese. E chi due giorni dopo a Milano ha chiamato l’applauso della piazza, di fatto schierandosi a favore degli aggressori, si è reso responsabile, secondo la polizia, del reato di istigazione a delinquere. Per questo, il sessantaduenne Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazionein Italia già nel mirino del Dipartimento di Stato americano per presunti finanziamenti a Hamas, è stato denunciato dagli investigatori della Digos guidati dal dirigente Antonio Marotta; inoltre, gli specialisti della Divisione anticrimine hanno avviato l’iter amministrativo che porterà all’emissione di un foglio di via firmato dal questore Bruno Megale.