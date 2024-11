Oasport.it - Francesco Bagnaia: “Sappiamo di essere stati i più forti: il rimpianto è la prima parte di stagione”

ha vinto per l’undicesima volta ina Barcellona, ma non basta per conquistare il Mondiale. A vincere è Jorge Martin con un vantaggio di 10 punti su Pecco che esce comunque a testa altissima da questa annata.Questa l’analisi del tre volte campione del mondo a Sky Sport: “Sapevamo già innza che sarebbe stata dura in questo fine settimana e alla fine abbiamo fatto il massimo, tutto quello che potevamo fare. Comunque Jorge è stato bravo, soprattutto ha fatto meno errori, ha fatto meno zeri. Più di così non si poteva fare, riproveremo l’anno prossimo senza mettere in discussione quello che è stato quest’anno”.Sul come ha preso la vittoria di Martin: “Io mi immedesimo sempre nelle situazioni e so quanto è importante quando un pilota ottiene il massimo risultato non togliergli la scena, penso che questo sia sbagliato.