Gaeta.it - Elezioni regionali 2024: emilia-romagna e umbria al voto il 17 e 18 novembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lesi svolgeranno il 17 e il 18in. I cittadini di entrambe le regioni sono chiamati ad esprimere il proprioper scegliere i nuovi presidenti. Le urne saranno aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. È un momento cruciale per il futuro politico di queste aree italiane, con candidati che rappresentano diverse ideologie e coalizioni.I candidati alla presidenza dell’Nell’, i candidati alla presidenza sono quattro, ognuno rappresentante di diverse forze politiche. Michele De Pascale è il candidato per la coalizione di centrosinistra. Attualmente, è sindaco di Ravenna e porta con sé un’esperienza amministrativa che vuole mettere a frutto per governare la regione.