Ilfattoquotidiano.it - Coppa Davis 2024, i convocati dell’Italia: ecco le scelte del capitano Volandri da Sinner in giù

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ora è ufficiale: Jannik, Matteo Berettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono idalFilippoper lain programma a Malaga dal 19 al 24 novembre. I cinque scelti cercheranno il bis dell’Insalatiera conquistata la scorso anno, sempre in Spagna, dopo oltre quarant’anni di attesa. L’Italia scenderà in campo contro l’Argentina nella prima sfida sulla strada che porterà alla finale.Ad annunciare ufficialmente i cinque è stato il presidente della Fitp Angelo Binaghi che ha poi aggiunto: “Oggi attendiamo due verdetti diversi, uno in campo (contro Fritz in finale alle Atp Finals) e l’altro fuori dal campo (il rinnovo delle Finals in Italia nel 2026-2030), ma credo che in entrambi i casi li affrontiamo con la serenità di chi ha fatto di tutto per affrontare queste partite.