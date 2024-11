Ilrestodelcarlino.it - “Con l’e-commerce vita impossibile: basta”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 17 novembre 2024 – Hanno svuotato poco alla volta il locale, poi hanno spento le luci della vetrina. Dopo 16 anni, Maria Paola Giovagnoli e la figlia Eleonora Ferrari, del negozio ‘Mariapaola G’, in via Garibaldi a Scandiano hanno chiuso definitivamente la loro boutique. Lo fanno con un po’ di malinconia nel cuore, ma anche con la soddisfazione delle sfide superate. Prima però madre e figlia hanno organizzato un ‘closing party’, fatto di aperitivi, musica e saluti. “Abbiamo festeggiato perché la nostra è stata una scelta di”, premettono. Infatti né la crisi dei centri storici, né quella delle botteghe locali ha influenzato la loro decisione; piuttosto “l’impegno e la creatività costante che un’attività oggi necessita per ‘sopravvivere’”. “Il negozio da tempo era diventato un centro di ritiro ordini”, inizia a spiegare Giovagnoli.