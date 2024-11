Ilgiorno.it - Calolziocorte, i primi 100 anni di Virginia Frassoni: dalla povertà al viaggio di nozze a Genova alla “scoperta” delle banane

Leggi su Ilgiorno.it

(Lecco), 17 novembre 2024 - "Le. Aci siamo abbuffati di"., del resto, prima di queldi un giorno aper festeggiare di essersi sposata con il suo Corrado, lenon le aveva mai viste, tantomeno assaggiate. E non era praticamente quasi nemmeno mai uscita dal paese, se non per qualche commissione a Lecco o nei piccoli centri della zona.diquest'oggi compie 100. Della sua lunga vita ricorda ladi quando era bambina, gli orrori della Seconda guerra mondiale e la paura di perdere qualche fratello al fronte, la fatica del lavoro dei campi e in fabbrica e poi ildi, aappunto. E' stato undiun giorno appena, durante il quale, con il suo Corrado, con cui si è sposata quando aveva 25, si è rimpinzata di