Biden | Kiev usi missili Usa lungo raggio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.45 L'Ucraina può usare iamericani per colpire la Russia. Lo autorizza il presidente Usa.Lo scrive il New York Times citando funzionari della Casa Bianca. I, spiegano, probabilmente saranno dispiegati all'inizio contro le truppe russe e nordcoreane in difesa delle forze ucraine nelle regione di Kursk. Netta inversione nella politica Usa. La mossa di consentire al'uso degli 'Atacms' segue la decisione di Mosca di coinvolgere le truppe nordcoreane nel conflitto, spiegano i funzionari Usa.