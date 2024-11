Iltempo.it - Anche Londra ci copia: "Accordi Meloni-style" per fermare i migranti

Il quotidiano The Times nella sua edizione domenicale lo spara come titolo principale in prima pagina: "I labour lavorano adsui". Il Regno Unito dunqueil modello italiano deglibilaterali stipulati con i Paesi di provenienza per contrastare alla fonte l'immigrazione irregolare. Se Roma ha tessuto intese con Libia e Tunisia, il governo di sinistra di Keir Starmer sta facendo una cosa simile con il Kurdistan iracheno, la Turchia e il Vietnam, tra i Paesi da cui partono la maggior parte deiillegali che giungono in Gran Bretagna. D'altronde lo stesso Starmer era venuto a Roma proprio per "prendere lezioni" dal presidente del Consiglio italiano sulle misure che hanno permesso di ridurre drasticamente gli arrivi sulle coste italiane.