1941 lettere dal fronte tedesco | il tenero soldato Alfred

Leggi su Ilfaroonline.it

Immaginate un’ immensa distesa di sabbia dalla quale si scorge in lontananza l’azzurro del mare. Siamo nell’area nord-orientale del Sahara, il deserto libico-nubiano. E’ il 25 settembre, giorno feriale, un giovedì per la precisione. IlKuby poco più che ventenne – appartenente alla 2a Compagnia, 78° Battaglione – 15a Divisione Panzer, (uno dei reparti di punta del famoso Afrika Korps di Erwin Rommel) – è in pausa. E scrive.Risponde ai nonni che vivono a Großaitingen un piccolo comune della Baviera. E lo fa dalla pergola della tenda, che affonda tra le dune dell’accampamento. Non sta bene. Ma il senso del dovere, l’attaccamento ai valori della Patria lo spingerebbero a resistere. Se non fosse che i suoi superiori da cui è apprezzato e stimato, gli hanno già consigliato vivamente di tornare a casa e di farsi curare.