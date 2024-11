Cityrumors.it - Un tartufo bianco come fosse oro, acquistato a un prezzo mai visto

In cucina è una specie di Re vero e proprio, non solo per il sapore che non eguali ma anche e soprattutto per il valoreUn vero Re della cucina. Altro che caviale. Ilè una delle cose più ricercate e più preziose al mondo, tanto che c’è una vera e propria battaglia per la sua ricerca, soprattutto nelle zone del Nord d’Italia. E proprio ad Alba, famosissima in tutto il mondo è stato venduto a unda capogiro.Unoro,a unmai(Ansa Foto) Cityrumors.itNella classica cittadina di Alba, conosciuta in tutto il mondo proprio per via del, c’è stata una vendita che ha fatto strabuzzare gli occhi e anche emozionato parecchio per il colpo. Pochi credevano che potesse accadere, ma è successo e alla fine è stato vendutose si stesse acquistando, e forse anche di più un appartamento.