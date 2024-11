Gaeta.it - Tragico incidente mortale a Roma: ragazza di 21 anni perde la vita su via Tiburtina

Facebook WhatsAppTwitter Una nottata drammatica è stata quella di ieri a, dove un gravestradale ha causato la morte di una giovane donna. La dinamica dell’coinvolge due veicoli e, al momento, il fatto ha catturato l’attenzione delle autorità e dei media, mettendo in luce le problematiche legate alla sicurezza stradale nella capitale.La cronaca dell’L’è avvenuto intorno alle 2 di notte in via, una delle arterie più trafficate di. A coinvolgere l’episodio sono state due automobili: una Opel Mokka e una Fiat 500. La Opel, con a bordo sei studenti universitari, ha tamponato la Fiat, causando un’esplosione di violenza. La testimonianza di uno dei presenti descrive un forte rumore e un’illuminazione accecante dei fari al momento della collisione.