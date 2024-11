Sei studenti in auto a tutta velocità | finisce in tragedia Noemi sbalzata fuori muore a 21 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una nuovastradale scuote la capitale. Nella notte, intorno alle 2, un’con sei giovani a bordo si è schiantata contro una Fiat 500 in via Tiburtina, provocando la morte diM., una studentessasede di 21. La giovane, insieme a un amico, è statadal veicolo a seguito del violento impatto. Purtroppo,non ce l’ha fatta, mentre l’amico si trova ricoverato in gravi condizioni al policlinico Tor Vergata.Secondo una prima ricostruzione, l’Opel su cui viaggiava, condotta da una ragazza di 22, procedeva aelevata quando ha tamponato la Fiat 500, anch’essa occupata da. Gli altri quattro passeggeri dell’Opel hanno riportato ferite lievi, mentre i tre giovani a bordo della 500 non versano in gravi condizioni.Investita dalla sua stessadonna: la scena choc davanti ai passantimorta a 21nell’incidente a Roma: seinell’La conducente dell’Opel è stata sottoposta ai test per rilevare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue, come previsto in questi casi.