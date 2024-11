Quotidiano.net - Scontri e feriti ai cortei degli studenti. Fantocci dei ministri dati alle fiamme

di Alessandro D’Amato ROMA Il gesto delle tre dita a simboleggiare la P38, come Autonomia Operaia negli anni Settanta. La foto di Giorgia Meloni imbrattata di vernice rossa e la scritta "complice dei genocidi". Il minuto di rumore "per Giulia Cecchettin, per tutte le donne uccise brutalmente e contro la repressione di questo governo". Gli agentia Torino e ideia fuoco. Inel giorno dello sciopero nazionale organizzato dall’Unione, Link - Coordinamento Universitario e Rete della Conoscenza vanno in scena a Roma, Torino, Milano, Genova, Padova, Napoli, Palermo, Cagliari e decine di altre città, accendendo la polemica politica per i simboli considerati violenti e per i tafferugli con la polizia. POLIZIOTTIA TORINO A Torino si parte dalla stazione di Porta Susa e tra i "complici del genocidio", secondo gli, oltre a Meloni ci sono Elly Schlein e Matteo Salvini.