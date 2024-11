Ilgiorno.it - San Martino. L’estate di una vita

Maietti Chi si ricorda più deldi San? Sonnecchia su qualche solaio tra le pagine di libri delle Elementari che nessuno adotterebbe più. Quando si era di poverissima cultura (oltre che di poverissimo desco), si andava a scuola con il leggerissimo fardello di una cartella di cartone contenente astuccio di legno con unica penna, un quaderno a righe e uno a quadretti e l’abbecedario di collodiana memoria. Oggi i bambinetti di prima Elementare potrebbero contrarre scoliosi precoci sotto la soma di zaini assai più comprensibili alle spalle degli alpini. Si salvano i bambinetti, perché gli zaini sono rassegnatamente portati dai nonni: questi ultimi alpini sono pure stati in qualche caso, ma qualche gruzzolo di anni fa. Quando scriveva Cesare Angelini: "In quei giorni si vedevano uscire da questo o da quel cortile uno o due carri dov’erano ammonticchiati i poveri stracci delle famiglie che facevano il trasloco, con le pentole e la madia, il quadro di Sant’Antonio e la piccola scorta di meliga; e, seduta in cima con il suo ultimo in braccio, la madre si voltava indietro a guardare il paese che li cacciava via".