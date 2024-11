Ilnapolista.it - Quasi 40 anni e non sentirli: la rovesciata di Ronaldo in Portogallo-Polonia – VIDEO

Leggi su Ilnapolista.it

40e non. Si tratta di, un altro suo gol da inserire nei musei. Non perché antiquati, piuttosto per la bellezza del gesto tecnico che a39riesce a compiere senza particolari difficoltà. Cristiano ha segnato il 5-0 allacon il suoincome quella compiuta alla Juventus in Champions.doingthings #UNLGOTR @AlipayPlus #NationsLeague pic.twitter.com/qvR0VLXekz— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 15, 2024Protagonista anche l’attaccante milanista Leao il gol dell’1-0 al 59?.si è poi conclusa 5-1. Ma il gol più bello della serata rimane quello di.Ma di cosa parliamo?#CristianoINFINITO. pic.twitter.com/o6bmWQNSA5— Domenico Fiore (@DomenicoFiore92) November 15, 2024In Arabia tifosi inferociti contro CR7: «Non vinceremo mai niente finché c’è».