Qualifiche GP di Barcellona Bagnaia non molla e ottiene la pole position La sfida a Martin per il mondiale è ancora aperta

Peccononun centimetro. Dopo la pre-qualifica di ieri, il numero 1 della Ducati si è assicurato anche la fondamentale(la sesta di quest’anno, la 24esima in MotoGP) nelledel Gran Premio di, ultimo circuito della stagione che decreterà il prossimo campione del mondo. A causa dei disastrosi fatti di Valencia, si è deciso di cambiare sede all’ultima corsa stagionale.invece si è posizionato in seconda fila con il quarto tempo, nonostante l’aiuto dell’amico fraterno Aleix Espargaro che l’ha tirato per tutto il turno. Il pilota spagnolo in sella all’Aprilia, alla vigilia dell’ultima gara, ha conquistato il secondo posto in prima fila, mentrenon è stato in grado di tenerne il ritmo. Proprio come Marquez, approfittando della scia di, non è riuscito a soffiargli la prima posizione dello schieramento, concludendo in terza posizione.