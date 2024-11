Gaeta.it - Notte di paura a Napoli: auto in fiamme esplodono e spaventano i residenti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nellatra il 14 e 15 ottobre,disi sono trovati nel bel mezzo di una situazione di emergenza in via San Gennaro ad Antignano, quando un’avvolta dalleha provocato un’esplosione. Questo evento ha scatenato il panico nella comunità locale, costringendo gli abitanti a contattare con urgenza le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per segnalare quanto stava accadendo. Lo scoppio ha coinvolto anche due veicoli, rendendo laparticolarmente angosciante per i.L’esplosione e la devastazioneI racconti dei testimoni parlano di una forte esplosione che ha svegliato molte persone nel cuore della, creando un’impressione così forte da far pensare a un attacco. “Siamo stati svegliati nel cuore dellada un’esplosione fortissima, sembrava una bomba” ha dichiarato una residente del quartiere, descrivendo lache ha attraversato l’area.