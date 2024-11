Thesocialpost.it - Mike Tyson, perché mordeva i guantoni durante l’incontro con Jake Paul

Nella notte tra venerdì e sabato, l’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, ha ospitato uno degli eventi più attesi e discussi degli ultimi anni nel mondo della boxe. Il match traha attirato l’attenzione di milioni di spettatori, non solo appassionati di sport da combattimento, ma anche di chi segue il panorama sportivo in generale., trasmesso in diretta su Netflix, ha visto il pugile 27ennetrionfare contro l’icona della boxe, vincendo alla distanza con una decisione unanime dei giudici al termine delle otto riprese. Ma al di là del risultato, ciò che ha davvero suscitato curiosità e domande è stato il comportamento di, un gesto che ha sollevato non poche perplessità tra i tifosi e gli esperti del settore.Leggi anche: Andrea Beretta collabora con la giustizia, arriva il messaggio della curva: “Infame”Il curioso vizio diUna delle immagini più sorprendenti del match è stata quella di, checontinuava a mordere i suoi