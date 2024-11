Ilfattoquotidiano.it - Mark Zuckerberg diventa cantante: “Ho inciso la cover Get Low e pubblicata su Spotify per mia moglie Priscilla. Era la canzone di quando ci siano innamorati”

Una dolce dichiarazione d’amore in musica. Il presidente e amministratore delegato di Meta, Inc.ha rivelato un aspetto romantico del suo carattere che ha attratto commenti positivi e commossi. In particolare il magnate ha deciso di fare una dedica davvero speciale allaChan per il loro anniversario di matrimonio. I due, infatti, si sono conosciuti per la prima volta mentre frequentavano il college ed erano in coda per la toilette a una festa. Proprio in quel momento,è scoccata la scintilla dell’amore, risuonava nelle casse il brano “Get Low”.Il brano è statonel 2003 e pubblicato dal collettivo rap Lil Jon & the East Side Boyz. Unache ha portato bene, visto che poi la coppia si è sposata il 19 maggio 2019 con una cerimonia segretissima.