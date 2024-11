Cityrumors.it - Logan Paul vs Mike Tyson, il risultato del match e il finale a sorpresa

Uno spettacolo sotto tutti i punti di vista quello che è andato in scena ad Arlington, in TexasSi è conclusa con un inchino l’attesissima super sfida tra Jake, avvenuta ad Arlington, a Las Vegas, in un’arena – l’AT&T Stadium – riempita da oltre 72.000 spettatori e moltissimi personaggi del monto dello sport e dello spettacolo.vs, ildele il(Ansa Foto) – Cityrumors.itA vincere è stato il più giovane, ma solamente ai punti (per decisione unanime dei tre giudici) e al termine di 8 round che hanno visto The Baddest Man on the Planet tenere testa all’avversario nonostante la differenza d’età.Ecco perché nei secondi finali, aancora in corso, Jakesi è tolto per un attimo la maschera spocchiosa da cattivo ragazzo, per rendere omaggio alla leggenda, che ha apprezzato, abbracciando il rivale subito dopo il suono della campana.