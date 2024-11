Oasport.it - LIVE Zverev-Fritz 3-6, 6-3, 6-6 ATP Finals 2024 in DIRETTA: i due ci regalano il tie-break decisivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RUUD DALLE 20.303-5 Prima vincente a uscire e meno due!3-4 Sulla riga! Incredibile! Sulla riga l’inside in di dritto del tedesco. Che rischio. E’ ancora vivo! Serve.2-4 Servizio e rovescio al volo. Si gira!1-4 Prima vincente slice. La chiave del match!1-3 Errore gratuito di dritto. Ha fatto tutto lui in questo giocofin qui.Seconda1-2 Ace (10°)! Resta a galla.0-2 Fuori il recupero di rovescio di. Stranamente arriva male dal lato sinistro.0-1 Servizio vincente.Hanno giocato 9 tie-, 7 li ha vinti.6-6 TIE-!40-0 Prima vincente.30-0 Errore di rovescio di.15-0 Niente, ora scambi solo da fondo massacranti. Rovescio lungolinea pazzesco di, quanti ne ha giocati oggi!5-6 Servizio e dritto.