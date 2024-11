Liceo classico | un viaggio tra cultura storia e sapere universale

Leggi su Scuolalink.it

Ilrappresenta un percorso formativo unico, dove lo studio delle radici della nostra civiltà si intreccia con una riflessione critica sulla contemporaneità. Non si tratta solo di apprendere nozioni, ma di acquisire una visione più profonda del mondo. L’analisi dei grandi testi del passato e lo studio delle lingue classiche ti permetteranno di capire come la civiltà occidentale si sia formata e trasformata nei secoli, influenzando il nostro presente. È una scelta ideale per chi desidera una preparazionele solida, capace di aprire molteplici orizzonti sia personali sia professionali. Che cosa si studia al? l cuore delè l’approfondimento dellaclassica e delle discipline umanistiche, ma il suo programma è molto più ampio e interdisciplinare.