Terzotemponapoli.com - Lazio, Noslin: “Non sento il peso della cifra spesa per me”

Press.it lo ha intervistato in esclusiva. E’ stato il primo acquisto di quest’estate e forse anche quello più discusso dai tifosi biancocelesti: stiamo parlando di Tijjani. Nato ad Amsterdam il 7 luglio 1999, si è costruito la sua carriera proprio in Olanda: il suo passaggio in Italia, precisamente al Verona, risale alla scorsa sessione invernale di calciomercato. Gli scaligeri lo hanno prelevato dal Fortuna Sittard per soli tre milioni di euro. Questo suo primo periodo allaè stato ricco di alti e bassi: l’espulsione rimediata in Europa League e le diverse prestazioni sottotono, hanno fatto storcere il naso a diversi tifosi, ma allo stesso tempo i suoi gol contro Torino e Genoa si sono rivelati decisivi ai fini del risultato. Deve ancora esplodere in maniera definitiva, ma dalla sua parte ha sicuramente tutto il tempo e le potenzialità per farlo.