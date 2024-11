Gaeta.it - Indagini sul sequestro a scopo di estorsione: intervento di forze speciali sul caso di Stefano Guidotti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La situazione che ruota attorno aldi, un imprenditore italiano, prova a chiarirsi. I Carabinieri del ROS e il Servizio centrale operativo della Polizia stanno attualmente mettendo in atto misure cautelari in relazione all’incidente avvenuto tra la fine di giugno e l’inizio di luglio., residente a Mosca, è stato tenuto in ostaggio per circa 36 ore prima di essere liberato dalledell’ordine. Oggi, ci si attende un importante aggiornamento nelle.Dettagli suldiIldidi persona ai danni diè emerso come un evento di particolare rilevanza, destando l’attenzione non solo delle autorità competenti, ma anche dell’opinione pubblica. Secondo le ricostruzioni,è stato rapito con l’intento di estorcergli denaro.