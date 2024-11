Iltempo.it - In sei in un'auto: si schiantano sulla Tiburtina. Morta una 21enne

Leggi su Iltempo.it

In sei dentro una Opel si scontrano con una Fiat, muore una giovanissima di 21 anni, grave un ragazzo. È successo questa notte, intorno alle 2, in viaall'altezza del cavalcavia per Portonaccio, dopo il Verano. Lo scontro è avvenuto tra una Opel Mokka con a bordo 6 studenti universitari fuorisede e una Fiat 500. Sebbene le indagini siano ancora in corso, i primi rilievi suggeriscono che l'alta velocità possa essere stata un fattore determinante nello scontro. L'Opel Mokka avrebbe urtato una Fiat 500 per poi colpire il guard rail di cemento. L'impatto violento avrebbe causato l'espulsione di due dei sei passeggeri a bordo, facendoli sbalzare dall'abitacolo sul lato destro del veicolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con diverse ambulanze. Per una delle passeggere, laseduta sui sedili anteriori, non c'è stato nulla da fare.