Iltempo.it - "In piazza la P38 poi il Natale a Cortina", Verderami sotterra i violenti

Le manifestazioni studentesche che si stanno svolgendo nelle piazze italiane, da Bologna a Roma, hanno portato con sé una scia di polemica, violenza verbale e fisica. Francesco, intervenuto nella trasmissione 4 di Sera Weekend, in onda su Rete 4, ha espresso la sua opinione in merito ai disordini che i ragazzi stanno mettendo in atto per protestare contro il governo di Giorgia Meloni e il Ddl Sicurezza: “Se la libertà di parola è garantita dalla Costituzione, io non credo che questi ragazzi un po' cresciutelli – ammette l'editorialista del Corriere della Sera, ipotizzando un coinvolgimento di persone al di fuori della cerchia studentesca – possano dire alcunché”. Durante gli scontri con le forze dell'ordine che sono scoppiati nelle piazze si conta, purtroppo, più di un ferito. L'ospite dei conduttori Roberto Poletti e Francesca Sbarra lancia l'allarme: “Semmai avrebbero da ridire i poliziotti che sono stati colpiti da un ordigno”.