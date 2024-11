Ilrestodelcarlino.it - Il popolo granata: "Sempre grati ad Amadei"

Le parole del patron della Reggiana Romano, dette proprio al Carlino Reggio (sull’edizione di ieri), hanno suscitato le prime reazioni social da parte della piazza di Reggio Emilia: non è una novità la stima e latudine che la gente prova verso, ma, rimanendo anche solo a livello nazionale, non è prassi così diffusa reagire con tutto questo affetto a discorsi della proprietà in tema di ipotesi di vendita. Intanto riassumiamo così il succo del discorso del numero uno. "Non sono eterno, e devo pensare al dopo: se qualcuno presenta qualcosa di interessante per me e la Reggiana, ne parleremo. Qualche approccio c’è, non rifiuto di incontrare nessuno: l’obiettivo è di consegnare il club a qualcuno che non faccia peggio di me". Sui social, come accennavamo, dilagai di totale riconoscenza e infinitatudine verso Romano