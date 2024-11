Napolipiu.com - Il Napoli punta il bomber rivelazione: 10 gol a vent’anni, è asta con la Fiorentina

Leggi su Napolipiu.com

Gli scout azzurri monitorano il capocannoniere della Serie B, autore di 10 gol in 15 partite Ilguarda al futuro ei riflettori su Cristian Shpendi. Il gioiello del Cesena, classe 2003, sta incantando la Serie B con numeri da fuoriclasse: 8 reti in campionato e 10 gol totali considerando la Coppa Italia.Ilsu ShpendiSecondo quanto riporta La Stampa, il club azzurro si è unito alla corsa per il giovane attaccante. Sul talento romagnolo c’è forte il pressing del Torino di Vagnati, che cerca sia unaesperta (come Simeone, Correa, Barrow o Kouame) sia un prospetto su cui costruire il futuro.Il Cesena non vorrebbe privarsi del suoa gennaio, ma le quotazioni di Shpendi sono in rapida ascesa. Servono tra i 12 e i 15 milioni di euro per strapparlo ai romagnoli, una cifra che ha attirato l’attenzione anche die Atalanta.