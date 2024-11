Ilveggente.it - I pronostici di sabato 16 novembre: ancora Nations League

di16, di nuovo in campo lacon nove partite, due delle quali riguardanti laA.Si chiude la penultima giornata della fase a gironi di, in campo il gruppo 3 della1 dove la Germania può già chiudere i conti per il primo posto battendo in casa la Bosnia: missione ampiamente alla portata della squadra del CT Nagelsmann. Tre punti in arrivo anche per l’Olanda che può centrare la qualificazione per i quarti di finale battendo l’Ungheria.Idi16(LaPresse) – IlVeggente.it NellaB c’è lo scontro al vertice nel gruppo 4 con Turchia-Islanda, sfida infuocata che ha fatto registrare un altissimo numero di cartellini gialli e rossi negli ultimi tre precedenti: la nazionale di Montella ha qualità da vendere soprattutto a centrocampo e in attacco e parte favorita.