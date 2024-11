Game-experience.it - GTA 6, il publisher crede che l’Intelligenza Artificiale non velocizzerà lo sviluppo dei giochi

Leggi su Game-experience.it

Strauss Zelnick, Il CEO di Take-Two Interactive e quindi ildi GTA 6, ha affermato che secondo lui l’utilizzo delnon riuscirà a rendere effettivamente lodeipiù breve, quantomeno non in modo sensibile.Zelnick ha infatti affermato che in futuro l’IA verrà sfruttata da praticamente tutti i team impegnati nellodei, consentendo in questo modo agli sviluppatori di rendere più semplici e veloci alcuni dei compiti “automatici”, permettendo di conseguenza agli sviluppatori di impiegare più tempo nellodegli elementi creativi.Grazie a Dexerto leggiamo le dichiarazioni condivise da Strauss Zelnick durante un’intervista con la CNBC:“Il settore dell’intrattenimento interattivo utilizza da sempre