Movieplayer.it - Friday Night Lights: Universal lavora al reboot della serie tv di Peter Berg

Leggi su Movieplayer.it

Lo show prodotto da NBCpotrebbe tornare sullo schermo con una nuova veste.potrebbe essere la prossimaad essere riadattata in un. La nuova versione del dramma legato al mondo del football americano è in fase di sviluppo pressoTelevision con Jason Katims,e Brian Grazer, come ha confermato Deadline. La nuova storia dovrebbe essere ancora ambientata nel mondo sportivo delle scuole superiori con nuovi personaggi in sostituzione del cast precedente, che includeva volti noti come Kyle Chandler, Connie Britton, Taylor Kitsch e Jesse Plemons. Il progetto è alle fasi iniziali ma è stato già portato all'attenzione del mercato. Avventura nel football Dopo la fine .