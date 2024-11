Notizie.com - Elezioni Umbria: sfida accesa tra Donatella Tesei e Stefania Proietti, la presidente uscente sfida il sindaco di Assisi

regionali: il voto tra domani e lunedì. Laè tra lae l’exdi. Andiamo a leggere da vicino quali sono tutte le informazioni utili in vista della votazione con i seggi aperti da domani intra(ANSA) Notizie.comSi vota domenica 17 novembre tra le ore 7 e le 23, mentre lunedì 18 si potrà andare al seggio tra le 7 e le 15. Favoritissime sembrano essere ladi Regionee ildi. La prima si ricandida col centrodestra, mentre la seconda è appoggiata dal centrosinistra e soprattutto da Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Verdi-Sinistra e centro. Sono in gara anche Marco Rizzo, fondatore del Partito comunista di cui fino al 2023 è stato segretario; Elia Francesco Fiorini, consigliere comunale; Martina Leonardi, sostenuta da Potere al popolo; Moreno Pasquinelli, con Fronte del dissenso, Giuseppe Tritto, con Umani insieme liberi, e Fabrizio Pignalberi, per Quinto Polo.