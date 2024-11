Csmdue consigliere contro MusolinoMD

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.45 Lelaiche del Csm,Bertolini della Lega e Eccher di FdI,hanno chiesto l'apertura di una pratica alla Prima Commissione e alla Procura della Cassazione per valutare eventuali profili disciplinari per Stefano Musolino, segretario di Magistratura Democratica. Nel mirino la partecipazione di Musolino come relatore a un evento dell'associazione 'No Ponte' "avente una spiccata connotazione anti governativa relativa al Ddl sicurezza", "affermazioni di tipo politico" espresse anche nella trasmissione Piazza Pulita.