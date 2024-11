Quotidiano.net - Cop29, all'Italia il premio satirico 'Fossile del Giorno'

La rete internazionale di associazioni ambientaliste Climate Action Network (Can) ha assegnato all'ildel", alla Co29 di Baku. "Oggi l'è stata premiata con l'infame 'del' per essere il secondo importatore di gas in Europa (dati 2023) - scrive il Can - e per la sua relazione speciale con l'ospite della, l'Azerbaigian. I due paesi commerciano combustibili fossili come le carte dei Pokemon, con l'Azerbaigian che è il secondo fornitore di gasdell'. Quando i barili di petrolio dell'sono vuoti, il primo numero che Roma chiama è l'Azerbaigian, di cui acquista il 57% delle esportazioni di greggio". "Negli ultimi anni - prosegue il Climate Action Network - questa amicizia speciale è sbocciata, con le esportazioni azere di gas verso l'che sono aumentate da 11 milioni di metri cubi nel 2020 a 10 miliardi nel 2023, grazie al Trans Adriatic Pipeline (Tap).