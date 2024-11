Commissione elettorale Georgia | ha vinto Sogno georgiano con 539%

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 16 nov. (askanews) – Lacentrale ha annunciato i risultati finali delle elezioni legislative nonostante le differenze di opinione tra i membri dellastessa e gli appelli dei membri dell’opposizione a non apporre il timbro sui risultati delle “elezioni truccate”. Secondo lacentrale i risultati ufficiali sono:no ( attuale partito al governo ) – 53,93%; Coalizione per il cambiamento – ( Ahali + Girchi – Più libertà + Droa ) 11,03%, Unità – per salvare la– 10,17%5 ( Movimento nazionale unito + Strategia Agmashenebeli );forte ( Lelo per la+ Per il popolo + Cittadini + Piazza della libertà ) – 8,81%; Per la( guidato dall’ex primo ministro GD Giorgi Gakharia ) – 7,78%. La prima sessione del Parlamento si terrà entro 10 giorni dall’annuncio odierno.