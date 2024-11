.com - Cinema Atlantic, contestazione durante la proiezione del film su Berlinguer

Leggi su .com

Duraladel– La grande ambizione’. A denunciare l’accaduto è Bianca, figlia dello storico leader del Pci. La conduttrice di Rete 4 ha pubblicato una lettera che le è stata inviata e che denunciava l’’ingresso in sala di quattro ragazzi adolescenti, incappucciati, che hanno iniziato a urlare ‘comunisti di m..”.La denuncia di BiancaBiancaha scelto i social network per pubblicare la lettere che le è stata recapitata: “Sabato 9 novembre 2024,l’ultimagiornaliera delsu«La grande ambizione», nella sala 3 del(via Tuscolana 745), a Roma, si è verificata un’irruzione di almeno 4 ragazzi di circa 15 anni, incappucciati, probabilmente già da prima all’interno del, forse in un’altra sala”, scrive la giornalista.