Tpi.it - Chi trova un amico trova un tesoro: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

Chiunun: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 16 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Chiunundel 1981 diretto dal regista Sergio Corbucci con protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaAlan è un giovane che scommette ai cavalli prosciugando i risparmi del vecchio zio Brady, che da tempo gli racconta di unfavoloso, nascosto in un’isola deserta dell’Oceano Pacifico. Inseguito dagli strozzini cui deve molti soldi, si rifugia clandestinamente sulla barca di Charlie, navigatore in procinto di partire per una crociera attorno al mondo in solitaria, sponsorizzato dall’azienda produttrice della marmellata Puffin. Quando Charlie scopre Alan a bordo inizialmente si infuria, ma poco dopo i due arrivano ad una tregua, finché Charlie non si accorge che Alan ha dirottato la barca verso l’isola del