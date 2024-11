Ilnapolista.it - “Che tristezza”, “una farsa”, “spazzatura”: Tyson-Paul ha fatto schifo praticamente a tutti

Leggi su Ilnapolista.it

“Che”, “una”, “”:haAl di là delle recensioni, più argomentate, dei giornali internazionali che stroncano – tutte – il match-evento tra, è la reazione sui social delle star come del pubblico normale a dare la cifra di quanto ha. Un incontro pro finto come il wrestling, quasi coreografato. “In cui – scrive Marca – non è stato sferrato quasi nessun colpo, e in cui tutto sembrava pianificato in anticipo”. Alla fine si sono sentiti addirittura dei fischi. “Ricordiamo ancora quando Muhammad Ali andò in Giappone per affrontare il lottatore Antonio Inoki nella lotta che doveva determinare chi fosse l’uomo più forte del mondo. In quell’occasione il pubblico lanciò addirittura dellasul ring, e Ali fu costretto a donare la sua vincita dopo lo spettacolo assurdo che avevano offerto”.