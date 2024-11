Lanazione.it - Cascina stanzia 30mila euro per rilanciare lo sport nelle famiglie

Leggi su Lanazione.it

, 16 novembre 2024 - L’amministrazione comunale dimette a disposizione 30.000per supportare lenella spesa sostenuta per l’iscrizione e il pagamento della rettaiva da settembre a dicembre 2024. Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte, dovranno pervenire al Comune entro e non oltre il 2 dicembre 2024. “La nostra amministrazione – spiega l’assessora alloFrancesca Mori – riconosce locome strumento che favorisce lo sviluppo psico-fisico delle persone, l’inclusione sociale, l’apprendimento delle regole e il rispetto dei ruoli, il fair play la necessità dell’impegno e della fatica in collaborazione con i compagni di squadra. Guardando ai giovani, lopermette loro di frequentare ambienti sani. E visto che la praticaiva è spesso limitata a poche ore di educazione fisica nell’ambito scolastico e che, per molte, è difficile sostenere il costo necessario a garantire ai propri figli lo svolgimento di un’attivitàiva continuativa, come amministrazione abbiamo deciso di avviare un progetto volto a supportare le stesse grazie al riconoscimento di contributi economici”.