Calo del Movimento 5 Stelle nei sondaggi, inizia la "rottamazione" di Grillo

La lunga coda delle elezioni Usa continua anche in Italia, con il mondo finanziario e quello politico in fermento a causa della vittoria di Donald Trump. L’elezione del Tycoon sembra aver giovato alle destre populiste europee, meno ai partiti moderati. Lo stesso fenomeno si può notare anche nel nostro Paese, con Giorgia Meloni e Matteo Salvini in crescita.A caratterizzare però il panorama politico italiano, o almeno idi questa settimana, è però la perdita di consenso dei pentastellati a causa della frattura tra Giuseppe Conte e Beppe. L’ex avvocato del popolo è deciso a riformare ile nei prossimi giorni tutto potrebbe cambiare.Chi sale e chi scende neipoliticiLa Supermedia di YouTrend e Agi calcola la media ponderata delle intenzioni di voto degli italiani rilevate.