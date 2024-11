Gaeta.it - Blitz di genitori contro insegnante: il ministro Valditara denuncia l’episodio inquietante a Scanzano

Facebook WhatsAppTwitter Recentemente, una scuola diha fatto notizia per un incidente che getta un’ombra sul concetto stesso di educazione e di convivenza civile. Una trentina disi è presentata con modalità violente, cercando di infliggere un “giustizia fai da te” nei confronti di un’di sostegno. Gli eventi hanno sollevato interrogativi profondi sulla sicurezza all’interno delle istituzioni scolastiche e sulla salute psicologica di tutti quei giovani che attraversano le porte delle scuole ogni giorno.La reazione del governo e l’USR della CampaniaIldell’Istruzione, Giuseppe, ha espresso preoccupazione riguardo all’accaduto attraverso i social media, evidenziando la gravità della situazione. In particolare, ha sottolineato che l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania si sta attivando per fare luce sulla questione.