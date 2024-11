Agi.it - Bagnaia in pole a Barcellona, Martin solo quarto

AGI - Francescofa il suo dovere e conquista laposition nel weekend di, quello della speranza, l'ultimo della stagione di MotoGp in cui si giocherà un altro titolare Mondiale. Sono 24 i punti da recuperare sul rivale Jorgetra la Sprint Race in programma oggi pomeriggio e la gara vera di domani. Lo spagnolo partirà dalla seconda fila in quarta posizione, mentre al fianco dell'azzurro campione in carica ci saranno un ottimo Aleix Espargaro (secondo) con l'Aprilia e Marc Marquez (terzo) con la Ducati Gresini. Questa la griglia di partenza del Gran Premio di: 1, 2 Espargaro, 3 M. Marquez, 4, 5 Morbidelli, 6 Acosta, 7 Vinales, 8 Bastianini, 9 Bezzecchi, 10 Quartararo, 11 Zarco, 12 A. Marquez, 13 Mir, 14 Oliveira, 15 Rins, 16 Marini, 17 R.