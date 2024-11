Oasport.it - ATP Finals, Taylor Fritz: “Ho migliorato il dritto e giocato bene nei momenti importanti”

A sorpresa, ma nemmeno troppo,è all’ultimo atto delle ATP. Lo fa battendo per la quarta volta consecutiva Alexander Zverev, che era il favorito principale per giocarsi il titolo viste le ultime settimane da lui disputate, e certifica in maniera definitiva il suo ingresso nel parterre dei grandi del tennis contemporaneo.“La chiave è stata giocarenei– afferma in conferenza stampa – un paio di palle break dove ho servitoo hoin modo molto aggressivo quando in precedenza avreiin modo più prudente. Ho trovato grandi colpi e grandi servizi neicruciali. Non ero certo di avere la meglio su Zverev nonostante i precedenti: a parte la Laver Cup, con condizioni a me favorevoli, tutte le partite che abbiamopotevano avere risultati diversi se solo un paio di punti fossero andati diversamente“.