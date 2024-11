Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals 2024, quando gioca oggi Sinner contro Ruud: il programma delle semifinali | Orari e tv (Sky, Rai)

A Torinoè il giornoNitto Atp. Jannikscende in campo non prima20:30 per ritornare in finale e puntare a vincere il titolo di Maestro. Dopo aver battuto Alex de Minaur, l’americano Taylor Fritz e pure Daniil Medvedev, il numero 1 ora affronta Casper, il norvegese che è stato capace di battere Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato eliminato e al momento il rivale persembra essere Alexander Zverev. Il tedesco numero 2 al mondo alle ore 14.30 affronterà Fritz nella prima semifinale di singolare. Di seguito, ilcompleto.ATP– La classifica dei gruppiCOSA SAPERE – Atp, regolamento e montepremi– Giovedì, 14 novembreSessione pomeridiana:Ore 12: Krawietz (GER) Puetz (GER) 8 vs Thompson (AUS) / Purcell (AUS) 5Non prima14:30: Alexander Zverev (GER) 2 vs Taylor Fritz (USA) 5Sessione serale:Non prima18:00: Heliovaara (FIN) / Patten (GBR) 7 vs Arevalo (SAL)/Pavic (CRO) 1Non prima20:30: Jannik(ITA) 1 vs Casper(NOR) 6-Medvedev: dove vedere in tv e streaming le AtpLe Atpsi disputano a Torino dal 10 al 17 novembre