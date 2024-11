Amica.it - X Factor 2024: Lorenzo Salvetti stavolta fa il “pazzariello” e diverte

: nella quarta serata di Live (leggi qui il racconto della puntata), il giovanissimo cantautore del team Achille Lauro, si scatena e diventa “” con Me so ‘mbriacato di Mannarino.Era quasi diventato un tormentone: «, devi diventare più “”», un invito a sperimentare qualcosa di più ritmato oltre alle ballate con cui, settimana dopo settimana, ha conquistato il pubblico. Detto, fatto: ieri sera, nel quarto Live Show di X(su Sky e in streaming su NOW),, giovanissimo cantautore di 17 anni di Verona, si è messo alla prova. A giudicare dagli applausi ricevuti, missione compiuta. GUARDA LE FOTOX: i 12 concorrenti dei team Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro I 7 artisti rimasti in gara pronti per l’ineditoE così in gara restano adesso 7 artisti, la selezione prosegue e il percorso verso le puntate decisive si fa sempre più tortuoso.