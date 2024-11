.com - Volley femminile B1 / Al PalaMartarelli è derby: Clementina 2020 – Pieralisi Jesi

della Vallesina. Il sestetto di Moretti tenta il sorpasso, quello di Sabbatini di arginare la serie negativa e riprendere il cammino per salire di classifica VALLESINA, 15 novembre 2024 – E’ giunto il giorno delsi affronteranno domani alle 18 a Castelbellino al Palasport PalaMartelli di via Tobagi per la sesta giornata del girone d’andata.Il sestetto di casa, ultimo in classifica, nel turno scorso ha vinto la prima partita di stagione in trasferta a San Donà di Piave mentre lene, un punto in più, sono reduci da un terno secco di sconfitte consecutive e tutte per 3-0.CLASSIFICA – Cesena 13, Bologna 12, Riccione 12, Vicenza 12, Banca Annia Aduna 9, Arena9, Giorgione Treviso 8, Cortina Express 6, Futura Teramo 5, Teodora Ravenna 5, Vergati Padova 4,4, Life3,3MorettiIn casaqueste le parole di Moretti: È arrivata la prima vittoria importante in un campo difficile.