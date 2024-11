Lanazione.it - Vigili del fuoco in... apnea. Troppi gli interventi, servono nuove forze

MASSA CARRARA Dal recupero di un gattino in cima a un albero ad angeli del fango e delle macerie per salvare vite umane rischiando la loro. Idelci sono sempre, preparati a qualsiasi emergenza. E in questi giorni erano circa 250 a Carrarafiere, arrivati da tutta la Toscana, per imparare a montare i nuovi moduli di supporto logistico per i disastri naturali. Un corpo fondamentale che però in Provincia è sempre sotto organico:almeno una decina di uomini in più. "Massa Carrara è il comando centrale, poi ci sono i distaccamenti di Carrara e Aulla dove operano in totale 130 unità – spiega l’ingegner Alessandro Gabrielli, comandante provinciale deidel–, che però suddivise in turno significa venti 22 per coprire tutta la Provincia. Un po’ poco perché con questi numeri riusciamo giusto a fare il minimo delle attività di soccorso.