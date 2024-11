Ilfattoquotidiano.it - Venezia, il rosso del polo del lusso al Fondaco dei Tedeschi sfiora i 120 milioni di euro. 226 dipendenti in bilico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Arrivano are i 120dile perdite che si sono abbattute suldei, il regno deldi. La comunicazione è contenuta nella lettera con cui Dfs Italia (società del colosso francese Lvmh, ndr), con sede nel sestiere di Castello, ha annunciato il licenziamento collettivo per riduzione del personale che riguarderà 226. Si tratta di 6 dirigenti, 17 quadri e 203 tra impiegati e operai. Pronta la replica dei sindacati, come la Cgil, che chiedono l’apertura di un tavolo nazionale con il coinvolgimento del governo e non solo delle amministrazionine.La società è stata costituita nel 2013 ed è attiva nella vendita al dettaglio di prodotti didal 2016, gestendo una sessantina di negozi che si trovano nello storico palazzo a due passi dal ponte di Rialto, e di proprietà della famiglia Benetton.